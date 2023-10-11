Yüksek seyir devam ediyor: Dolar/TL rekor seviyeye yakın

Dolar/TL, dün günü yüzde 0,1 artışla 27,7269'dan tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 27,7270 seviyesinden işlem görüyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 27,7290 liradan, Euro 29,3960 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 27,7270 liradan alınan dolar, 27,7290 liradan satılıyor. 29,3940 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 29,3960 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 27,7280 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 29,3960 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) parasal sıkılaştırma adımlarında sona gelmiş olabileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle pozitif seyrini sürdürürken, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar yatırımcıların odağında olmaya devam ediyor.

Başta Fed olmak üzere enflasyonla mücadele kapsamında yaklaşık iki yıldır politika faizlerini yükselten merkez bankalarının söz konusu adımları sonlandırabileceği eğiliminin güçlenmesi risk iştahını besliyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed ve ECB'nin yılın geri kalanında yapılacak toplantılarda politika faizini sabit tutacağı güçlü şekilde öne çıkarken, banka üyelerinin sözle yönlendirmelerindeki ton da yavaş yavaş güvercinleşiyor.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, dünkü açıklamalarında faiz oranlarının daha fazla artırılmasına gerek olmadığını düşündüğünü ve para politikasının enflasyonu yüzde 2 hedefine geri getirecek kadar kısıtlayıcı olduğunu belirtti.

Ekonomik görünüme yönelik beklenmedik bir değişikliğin faiz oranlarının artırılmasını gerektirebileceğini kaydeden Bostic, ancak şu anda beklentisinin bu yönde olmadığını ifade etti.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari de uzun vadeli hazine tahvillerinin getirilerindeki son artışın Fed'in faiz oranlarını daha fazla artırmasına gerek olmadığı anlamına gelmesinin "mümkün" olduğunu ancak bunu kesin olarak bilemeyeceklerini menin zor olduğunu dile getirdi.

Fed'in şahin adımlarının sonuna yaklaştığı beklentisiyle dün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 15 baz puan gerileyerek yüzde 4,67'ye inerken, yeni günde yüzde 4,65 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, bugün açıklanacak Fed'in toplantı tutanaklarında konuya ilişkin olası sinyallerin piyasalarda oynaklığı belirterek, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin de yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi.

Öte yandan, Orta Doğu'da devam eden çatışmaların daha geniş bir alana yayılabileceği endişesinin varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürdüğünü dile getiren analistler, bu durumun özellikle emtia fiyatları özelinde yakından takip edildiğini aktardı.

Buna göre, dün Brent petrolün varil fiyatı gün içinde 86,25 dolara kadar gerilemesine karşın kayıplarının büyük bir kısmını telafi ederek, günü yüzde 0,5 azalışla 87,1 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı yeni günde yüzde 0,2 artışla 87,3 dolardan işlem görüyor.

Avrupa'da gaz fiyatları İsrail-Filistin çatışması sonrası Tamar gaz sahasındaki üretimin durdurulması ve Finlandiya ile Estonya arasındaki Balticconnector boru hattının olağan dışı basınç düşüşü nedeniyle kapatılmasının etkisiyle gün içinde yüzde 12,5 yükseldi. Dün, megavatsaat başı 44,6 avro seviyesinden açılan fiyatlar, gün içinde 49,7 avroya kadar yükseldi.

Altının ons fiyatı ise yatay seyrini sürdürürken, şu sıralarda 1.860 dolardan alıcı buluyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

• 09.00 Almanya, eylül ayı TÜFE

• 10.00 Türkiye, ağustos ayı cari işlemler dengesi ve perakende satış endeksi

• 15.30 ABD, eylül ayı ÜFE

• 21.00 ABD, Fed toplantı tutanakları