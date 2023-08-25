Yüksek seyir devam ediyor: Gram altın ne kadar oldu?

Yükseliş ivmesini sürdüren altının gram fiyatı 1.632 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 2.680 lira, Cumhuriyet altını 10.830 liradan satılıyor.

Ekonomi 25.08.2023 13:00 Giriş: 25.08.2023 13:00

Güncelleme: 25.08.2023 13:03 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA