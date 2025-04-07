Yüksek seyir sürüyor: Dolar/TL'de son durum

İstanbul serbest piyasada dolar 38,0070 liradan, euro 41,8650 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada dolar 38,0050 liradan, euro ise 41,8650 liradan alınıyor.

Cuma günü doların satış fiyatı 38,0140 lira, euronun satış fiyatı ise 41,8720 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR HAFTAYA DERİN SATIŞ BASKISIYLA BAŞLADI

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı karşılıklılık esaslı tarifelerin ardından oluşan satış baskısı güç kazanarak yeni haftaya taşındı.

Trump'ın izlediği korumacı ticaret politikası küresel anlamda belirsizlik kaynağı olmaya devam ederken, bu yönde atılan ve atılacak karşı misilleme adımları risk algısının tarihi şekilde yüksek kalmasına neden oluyor.

Fed'in mayıs ayında yüzde 53 ihtimalle faiz indirmesinin beklendiğini kaydeden analistler, tarifelerin ekonomiyi olumsuz etkileyebileceği endişeleri bankanın yıl sonuna kadar toplamda 4 faiz indirimi yapacağına yönelik fiyatlamaların güçlenmesine neden olduğunu söyledi.

Avrupa borsaları cuma günü negatif seyrederken, Trump tarifelerine ilişkin bölgeden gelecek olası misilleme açıklamaları yakından takip ediliyor.

Haftanın ilk işlem gününde Asya borsalarında negatif bir seyir izlenirken, Çin'in misilleme adımları sonrası ilk işlem gününde derin satış baskısı etkili oluyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.30 Avro Bölgesi, nisan ayı Sentix yatırımcı güven endeksi

12.00 Avro Bölgesi, şubat ayı perakende satışlar

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri