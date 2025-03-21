Yüksek seyir sürüyor: Gram altın ne kadar oldu?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 87 kişinin gözaltına alınması ve Fed'in faiz kararının ardından altın fiyatları yükselişe geçti. Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa paralel 3 bin 701 lira seviyesinde bulunuyor.
Altının gramı, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa paralel 3 bin 701 liradan işlem görüyor.
Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybederek 3 bin 701 liradan tamamladı.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 100 liradan, Cumhuriyet altını 24 bin 280 liradan satılıyor.
Ons altın fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,5 değer kaybederek 3 bin 29 dolardan işlem görüyor.
PİYASADA İMAMOĞLU ETKİSİ
Yurt içinde ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aralarında olduğu 87 kişi ev baskınlarıyla 19 Mart'ta gözaltına alındı. Gözaltıların ardından döviz ve altın piyasası yükselişe geçti. Altın ve dolar rekor tazeledi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkenin önemli ticaret ortaklarına uyguladığı tarifelerin ABD’de enflasyonist baskıları tetikleyebileceğine yönelik endişeler varlık fiyatları üzerinde etkili olurken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın tarifelerin enflasyonla mücadelede ilerlemeyi yavaşlatabileceğine işaret etmesi güvenli liman varlıklara olan talebi artırdı.