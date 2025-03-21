Yüksek seyir sürüyor: Gram altın ne kadar oldu?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 87 kişinin gözaltına alınması ve Fed'in faiz kararının ardından altın fiyatları yükselişe geçti. Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa paralel 3 bin 701 lira seviyesinde bulunuyor.

Ekonomi 21.03.2025 10:31 Giriş: 21.03.2025 10:31

Güncelleme: 21.03.2025 10:45 Kaynak: AA

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