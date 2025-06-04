Yüksek seyir sürüyor: Gram altın ne kadar oldu?
Yüksek seyrini sürdüren gram altın, saat 09.50 itibarıyla 4 bin 222 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 6 bin 910 liradan, Cumhuriyet altını ise 27 bin 526 liradan satılıyor.
Küresel çapta yaşanan gelişmelerle birlikte altın piyasasında da hareketlilik sürüyor.
Altının gram fiyatı, güne yüksek seyirle başlmasının ardından saat 09.50 itibarıyla 4 bin 222 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 910 liradan, Cumhuriyet altını ise 27 bin 526 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise dün yüzde 0,8 azalışla 3 bin 353 dolardan günü tamamlarken, şu sıralarda yüzde 0,10 azalışla 3 bin 350 dolardan işlem görüyor.