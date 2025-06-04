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Yüksek seyir sürüyor: Gram altın ne kadar oldu?

Yüksek seyrini sürdüren gram altın, saat 09.50 itibarıyla 4 bin 222 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 6 bin 910 liradan, Cumhuriyet altını ise 27 bin 526 liradan satılıyor.

Ekonomi
  • 04.06.2025 09:40
  • Giriş: 04.06.2025 09:40
  • Güncelleme: 04.06.2025 09:51
Yüksek seyir sürüyor: Gram altın ne kadar oldu?
Fotoğraf: A

Küresel çapta yaşanan gelişmelerle birlikte altın piyasasında da hareketlilik sürüyor.

Altının gram fiyatı, güne yüksek seyirle başlmasının ardından saat 09.50 itibarıyla 4 bin 222 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 910 liradan, Cumhuriyet altını ise 27 bin 526 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dün yüzde 0,8 azalışla 3 bin 353 dolardan günü tamamlarken, şu sıralarda yüzde 0,10 azalışla 3 bin 350 dolardan işlem görüyor.

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