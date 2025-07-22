Yüksek seyir sürüyor: Gram altında son durum

Küresel çapta ve özellikle Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler altın piyasasında hareketliliğe neden oluyor.

Altının gram fiyatı, güne 4 bin 418 liradan başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla 4 bin 401 liradan satışa sunuluyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 7 bin 188 liradan, Cumhuriyet altını 28 bin 620 liradan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı bugün yüzde 0,3 azalışla 3 bin 388 dolar seviyelerinde seyrediyor.