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Yüksek seyir sürüyor: Gram altında son durum

Güne 4 bin 418 liradan başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla 4 bin 401 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 7 bin 188 liradan, Cumhuriyet altını 28 bin 620 liradan satılıyor.

Ekonomi
  • 22.07.2025 09:15
  • Giriş: 22.07.2025 09:15
  • Güncelleme: 22.07.2025 09:31
Kaynak: Haber Merkezi
Yüksek seyir sürüyor: Gram altında son durum
Fotoğraf: DepoPhotos

Küresel çapta ve özellikle Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler altın piyasasında hareketliliğe neden oluyor.

Altının gram fiyatı, güne 4 bin 418 liradan başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla 4 bin 401 liradan satışa sunuluyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 7 bin 188 liradan, Cumhuriyet altını 28 bin 620 liradan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı bugün yüzde 0,3 azalışla 3 bin 388 dolar seviyelerinde seyrediyor.

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