Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Yüksekova'da çığ düştü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çığ düştü, öığ sonucu kar yığınları köyün yakınlarına kadar ulaştı. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Yurt
  • 22.02.2025 13:30
  • Giriş: 22.02.2025 13:30
  • Güncelleme: 22.02.2025 13:32
Kaynak: AA
Yüksekova'da çığ düştü
Fotoğraf: AA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çığ düştü.

İlçeye 50 kilometre mesafedeki Kolbaşı köyünde yamaçtan kar kütlesinin kayması sonucu çığ meydana geldi.

Çığ sonucu kar yığınları köyün yakınlarına kadar ulaştı.

Çığ nedeniyle can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Paniğe neden olan çığın düşme anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

BirGün'e Abone Ol