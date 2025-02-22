Yüksekova'da çığ düştü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çığ düştü.

İlçeye 50 kilometre mesafedeki Kolbaşı köyünde yamaçtan kar kütlesinin kayması sonucu çığ meydana geldi.

Çığ sonucu kar yığınları köyün yakınlarına kadar ulaştı.

Çığ nedeniyle can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Paniğe neden olan çığın düşme anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.