Yüksekova Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu: Havalimanı çalışanları da gözaltında

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bulunan Selahaddin Eyyubi Havalimanı’nda bir suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 9 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheli arasında havalimanında yer hizmetlerinde çalışan personelin de bulunduğu bildirildi.

Hakkari Valiliği, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı üzerinden farklı illere uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen bir şebekenin deşifre edildiğini açıkladı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında toplam 15 kişi yakalandı.

Valiliğin açıklamasına göre, havalimanı aracılığıyla uyuşturucu taşındığı yönünde elde edilen istihbarat üzerine çalışma başlatıldı. Yaklaşık üç ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda organize biçimde faaliyet gösteren bir suç örgütü ortaya çıkarıldı.

Yapılan tespitlerde, şebekenin uyuşturucu maddeleri kuryeler aracılığıyla sevk ettiği ve bu süreçte havalimanında taşeron yer hizmetlerinde görev yapan bazı çalışanlardan destek aldığı belirlendi.

15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Dün sabah eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, aralarında söz konusu personelin de yer aldığı 15 şüpheli gözaltına alındı. Havalimanında ve şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 5 kilogram metamfetamin ile 4 kilogram eroinin bulunduğu açıklandı. Hakkari Valiliği, uyuşturucuyla mücadelede kararlılığın sürdüğünü vurgularken, gözaltına alınan 15 kişi hakkındaki adli işlemlerin ve soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.