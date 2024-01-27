Yüksekova kara gömüldü

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde dün akşam başlayan kar yağışı nedeniyle evler ve araçlar kara gömüldü. Kar kalınlığı 1 metreyi geçtiği ilçede vatandaşlar evlerine gitmek için adeta tüneller açarak ulaştılar.

Meteorolojinin uyarılarından sonra ilçe merkezinde kar kalınlığı 1 metreyi, yüksek kesimlerde ise yer yer 2 metreyi geçti. İlçede günlerdir dondurucu hava etkisini sürdürürken, akşam saatlerinde başlayan lapa lapa kar yağışı ilçeyi adeta kara gömdü. Akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırarak ilçede 1 metreyi geçerken, evler ve araçlar adeta kar içinde kayboldu. Sabahın ilk ışıklarıyla işi gitmek isteyen bazı vatandaşlar yolları kardan kapalı olduğu için araçları kardan mahsur kaldıkları için yaya ile gitmek zorunda kaldılar.

Bazı vatandaşlar evlerine gitmek için tüneller açarak ulaşabildiler. Bunun üzerine vatandaşlar kar içinde kaybolan araçlarını çıkartmak için küreklerle karları indirirken, diğer tarafta ise vatandaşlar evlerini damlarını kardan temizlediler.