Yüksekova, mevsimin ilk karıyla beyaza büründü

(HAKKARİ) - Yüksekova’da mevsimin ilk karı yağdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıların ardından akşam saatlerinde karla karışık yağmur etkili oldu. Gece boyunca devam eden yağışın sabah saatlerinde kara dönmesiyle şehir merkezi tamamen beyaza büründü.

Araçların üzeri karla kaplanırken, bazı vatandaşlar kar yağışına hazırlıksız yakalandı ve zor anlar yaşadı. İlçe genelinde özellikle sabah saatlerinde ulaşımda kısa süreli aksaklıklar meydana geldi.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışının yarın etkisini azaltacağını, hafta boyunca ise güneşli havanın hakim olacağını bildirdi.