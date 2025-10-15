Yüksekova Spor Kadın Futbol Takımı, Giresun Sanayi Spor’u 5-0 mağlup etti

Yaşar KAPLAN / ŞEMDİNLİ,(Hakkari)-(DHA)- TÜRKİYE Futbol Federasyonu Kadınlar Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Yüksekova Spor Kadın Futbol Takımı, evinde konuk ettiği Giresun Sanayi Spor'u 5-0'lık skorla mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar Süper Ligi’nde mücadele eden Yüksekova Spor Kadın Futbol Takımı, sahasında Giresun Sanayi Spor'u ağırladı. Yüksekova Şehir Stadyumu’nun onarımda olması nedeniyle Şemdinli İlçe Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı hakem Mehmet Taşdemir yönetti. Maçı, Yüksekova Spor Kulüp Başkanı Feyzi Yıldırım, Yüksekova Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Salih Özdemir ile çok sayıda taraftar tribünden takip etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi takım, ilk yarıda yakaladığı pozisyonları değerlendirmedi. Maçın ilk yarısı 0-0 berabere bitti. Maçın ikinci yarısında rakip takıma karşı kontra ataklar geliştiren ev sahibi takım, 48, 52 ve 56'ncı dakikada Mariem Houij, 74'üncü dakikada Derya Arhan ve 76'ncı dakikada ise Letago Madiba'nın kaydettiği gollerle 5-0 öne geçti. Her iki takımdan başka gol gelmeyince maç, Yüksekova Spor'un 5-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Yüksekova Spor elde ettiği bu galibiyetle gruptaki puanını 8'e çıkarırken, rakip takım ise 4 puanda kaldı.(DHA)

FOTOĞRAFLI