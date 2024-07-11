Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı'na silahlı saldırı: Durumu ağır

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Timur Sevi, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Durumu ağır olan Sevi'nin yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

Güncel 11.07.2024 10:12 Giriş: 11.07.2024 10:12

Güncelleme: 11.07.2024 10:18 Kaynak: DHA

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Fotoğraflar: DHA