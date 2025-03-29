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Yüksekova-Van karayolunda trafik kazası: 3 yaralı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 29.03.2025 11:10
  • Giriş: 29.03.2025 11:10
  • Güncelleme: 29.03.2025 11:10
Kaynak: İHA
Yüksekova-Van karayolunda trafik kazası: 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Yüksekova-Van karayolunun Karasu mevkiinde 34 VSM 52 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Araç, takla atarak devrildi. Kazada araçta bulunan 1’i bebek 3 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve Yüksekova Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta bulunan 3 kişi, sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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