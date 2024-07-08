Yüksekova’da 2 araç çarpıştı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu araçlarda maddi hasar meydana geldi.



Edinilen bilgilere göre kaza akşam saatlerinde ilçenin İpekyolu üzerinde meydana geldi.

Sürücülerinin isimleri ve araçların plakaları öğrenilemeyen kazada, otomobil ile ticari aracın çarpışması sonucu ölen ya da yaralanan olmazken, iki araçta da maddi hasar oluştu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen ekiplere haber verdiler.

Haber verilmesi üzerine olay yerine giden ekipler kaza yapan araçlara ilk yardımda bulundular. Araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken, itfaiye ekipleri tarafından kaza yeri temizlenip yol trafiğe açıldı.



Polis ekipleri yaşanan kazayla ilgili inceleme başlattı.