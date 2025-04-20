Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Yüksekova’da ağaçlar budandı, uygulamalı eğitim verildi

Ajans Haberleri
  • 20.04.2025 20:21
  • Giriş: 20.04.2025 20:21
  • Güncelleme: 20.04.2025 20:21
Kaynak: İHA
Yüksekova’da ağaçlar budandı, uygulamalı eğitim verildi

Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçede ağaç budama işlemi yapılırken, aynı zamanda uygulamalı eğitim de verildi.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, baharın gelmesiyle birlikte farklı bölgelerde ağaç budama çalışmalarını gerçekleştirirken, aynı zamanda uygulamalı eğitim de verdiler. Tarım ve orman müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde çalışmalarını sürdüreceklerini ve bu süreçte uygulamalı eğitimlere de devam edeceklerini belirttiler.

BirGün'e Abone Ol