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Yüksekova’da başına buz kütlesi düşen kadın yaralandı

Ajans Haberleri
  • 05.02.2024 15:28
  • Giriş: 05.02.2024 15:28
  • Güncelleme: 05.02.2024 15:28
Kaynak: İHA
Yüksekova’da başına buz kütlesi düşen kadın yaralandı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde çarşı merkezinde yürürken kafasına buz kütlesi düşen ve yaralanan kakın hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, İpek Mahallesi H. Ömer Sabancı Caddesi’nde meydana geldi. M.Y. isimli kadın H. Ömer Sabancı Caddesi’nde yürüdüğü sırada kafasına bir binanın çatısından buz kütlesi düştü. Kafasına düşen buz kütlesiyle beraber M.Y. isimli kadın yere yığıldı.

Kadının ağır yaralandığını gören çevredeki vatandaşlar hemen 112 sağlık ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından yaralı kadını Yüksekova Devlet Hastanesi’nde götürdüler. 

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