Yüksekova’da çığ düştü, köyün şehirle ulaşımı kesildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine 50 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşiltaş köyüne düşen çığ nedeniyle yol ulaşıma kapandı.



Günlerdir bölgede yoğun yağışlar ve aralıklı devam eden kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, mahalle, köy ve bir mezrada su baskınları yaşandı. Yağışların etkisiyle Irak sınırında bulunan Yeşiltaş köyünde karların yumuşamasıyla dağdan köy yoluna çığ düştü. Bunun üzerine bazı noktalarda elektrik kesilirken, ekipler yolu açmak için bölgeye hareket etti.

Öte yandan, ilçede sabah saatlerinde devam eden kar yağışı aralıklı devam ederken, ilçede eriyen karlar nedeniyle birçok mahalle de sular altında kaldı.