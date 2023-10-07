Yüksekova’da çıkan yangında 20 bin bağ ot yandı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde çıkan yangın sonucu 20 bin bağ ot kül oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın, ilçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Çukurca köyünde yaşayan Nihat Örtaş ve Feyyaz Örtaş kardeşlere ait samanlıkta meydana geldi.

Saat 16.00 sıralarında çıkan yangın korkuya neden olurken, yangını gören köy sakinleri hemen Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken, çıkan yangın sonucu 20 bin bağ ot kül oldu.

Örtaş ailesi ise kendilerine yardım eden itfaiye ekiplerine teşekkür etti.