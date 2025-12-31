Yüksekova’da gribal enfeksiyon vakalarında artış

(HAKKARİ) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte üst solunum yolu enfeksiyonları arttı. Artan vakalar acil servislerde yoğunluğa neden olurken, uzmanlar grip ve nezle şikâyetlerinde ilk başvurunun aile sağlığı merkezlerine yapılması gerektiğini vurguladı.

Yüksekova’da gribal enfeksiyon vakalarında yaşanan artış nedeniyle acil servislerde yoğunluk oluşurken, Yüksekova Devlet Hastanesi Aile Hekimliği Polikliniği’nde görevli Uzman Doktor Nurdan Özlü, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Mevsim geçişleriyle birlikte üst solunum yolu enfeksiyonlarının sıklaştığını belirten Özlü, bu hastalıkların büyük oranda virüs kaynaklı olduğuna dikkat çekti. Virüslerin damlacık yoluyla bulaştığını ifade eden Özlü, "Öksürme ve hapşırma sırasında havada asılı kalan damlacıklar yoluyla diğer kişilere bulaşabiliyor" dedi.

Ateş, öksürük, boğaz ağrısı ve burun akıntısı gibi şikâyetleri olan vatandaşların ilk olarak Aile Sağlığı Merkezlerine başvurması gerektiğini vurgulayan Özlü, "Aile sağlığı merkezleri hem eve yakın olmaları hem de çalışma saatlerinin esnek olması nedeniyle daha kolay ulaşılabilir. Ayrıca aile hekimleri hastalarını yakından tanıdığı için tedaviyi daha doğru şekilde yönlendirebilir" diye konuştu.

Özlü, 65 yaş üstü bireyler, kronik hastalığı bulunanlar, düşmeyen ateşi olanlar, nefes darlığı veya bilinç bulanıklığı yaşayanların ise acil servislere başvurması gerektiğini ifade etti. Üst solunum yolu enfeksiyonlarının çoğunun bol sıvı tüketimi, C vitamini desteği ve aile hekiminin yazacağı ilaçlarla tedavi edilebileceğini belirten Özlü, çocukların maske kullanması veya kısa süreli istirahat etmesinin bulaş riskini azaltacağını da sözlerine ekledi.