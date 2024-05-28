Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Yüksekova’da iki ayrı kaza: 3 yaralı

Ajans Haberleri
  • 28.05.2024 16:32
  • Giriş: 28.05.2024 16:32
  • Güncelleme: 28.05.2024 16:33
Kaynak: İHA
Yüksekova’da iki ayrı kaza: 3 yaralı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilk kaza Yüksekova-Şemdinli kara yolu üzerindeki polis uygulama noktasında, ikinci kaza ise Yüksekova-Van kara yolu üzerinde meydana geldi.

Yaşanan her iki kazada 3 kişi yaralanırken, araçlarda ise maddi hasar oluştu.

Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardında Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

BirGün'e Abone Ol