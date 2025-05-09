Yüksekova’da iki mevsim arası renk cümbüşü

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Cilo Dağı’nın eteklerinde yer alan ve sarı çiçeklerle kaplanan ovada, iki mevsim bir arada yaşanıyor.

Yüksekova ilçesinde 4 bin 130 metre yüksekliğindeki Cilo Dağı’nın karlarıyla birleşen sarı çiçekler, göz alıcı manzaralar sunuyor. Türkiye’nin en sert kışlarının yaşandığı Yüksekova’da, baharın gelmesiyle birlikte ova rengarenk çiçeklerle adeta bir şölen alanına dönüşüyor. Çeşitli renklere sahip birbirinden güzel çiçekler eşsiz bir güzellik sunarken, fotoğrafçılar bu manzarayı ölümsüzleştirmek için büyük ilgi gösteriyor.

Ovanın çevresindeki dağların yüksek kesimlerinde bulunan karlarla birleşen çiçekler, günbatımında kartpostallık görüntüler oluşturuyor. İslam Geçirgen, "Yüksekova, 6 aydan uzun süre kış mevsimini yaşıyor. Karların yavaş yavaş erimesiyle birlikte ovamız renk cümbüşüne dönüştü. Biz de bu güzellikleri yerinde görmek için ovamıza geldik. Özellikle karlı dağlarla birleşmesi, gerçekten etkileyici bir manzara sunuyor. Bu güzelliklere zarar vermeden herkesin görmesini tavsiye ediyorum. Şu an yaz ve kışı bir arada yaşıyoruz. En güzel tarafı, 4 bin 130 rakımlı dağın zirvesi bembeyazken, eteklerinin sarıya bürünmesi görenleri hayran bırakıyor" dedi.