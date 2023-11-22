Yüksekova’da kalorifer dairesinde korkutan yangın

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir evin kalorifer kazanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



Edinilen bilgilere göre, Akalın köyünde Metin Dalar isimli vatandaşın evinin kalorifer kazan dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar yardım için olay yerine koşarken, itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, kazan dairesinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Dalar ailesi, kendilerine yardım eden itfaiye ekiplerine ve komşularına teşekkür etti.