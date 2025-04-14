Yüksekova’da kar yağışı etkili oldu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede her yeri beyaza bürüdü.



Geçtiğimiz günlerde ilçede başlayan fırtına ve yağmur hayatı olumsuz yönde etkileyerek birçok evde çatı hasarına neden oldu. Meteorolojinin yaptığı açıklama sonrası, ilçede sabah saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Nisan ortasında başlayan kar yağışı hızla yayılarak her yeri beyaza bürürken, hava sıcaklığı da düşmeye devam etti.



Özellikle ev çatıları ve araçlar karla kaplanırken, karla mücadele ekipleri olası olumsuz durumlar için hazır bir şekilde bekliyor.



