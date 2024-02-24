Yüksekova’da karla mücadele devam ediyor

Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mezra yollarının açılmasının ardında genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda köy ve mezra yolu kapanmıştı. Etkili olan kar yağışından sonra harekete geçen Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, köy ve mezra yollarını açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, Karayolları 117. Şube Şefliği ve Yüksekova Belediyesi ekipleri de kendi sorumluluk alanlarında çalışmalarını sürdürüyor.