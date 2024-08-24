Yüksekova’da koca engerek yılanı görüntülendi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin Yeşiltaş köyünde koca engerek yılanı görüntülendi.

İlçe merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşiltaş köyünde yaşayan Barış Kameri isimli genç, köy yakınlarında dolaştığı sırada koca engerek yılanını fark etti.

Yılanı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alan Barış Kameri, “Köye 5 kilometre uzaklıktaydık. Suyun hemen yanında bir yılanın olduğunu gördüm. Ben de o onları hemen kayıt altına aldım. Bir süre duran yılan daha sonra yeniden ortalıktan kayboldu” dedi.