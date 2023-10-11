Yüksekova’da korkutan yangın

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki bir evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Edinilen bilgilere göre yangın, saat 15.00 sıralarında ilçeye 7 kilometre uzaklıkta bulunan Altınoluk köyünde yaşayan Fatih Çakmak isimli vatandaşın evinde meydana geldi.

Çakmak’a ait evde öğlen saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleriyle vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Maddi hasara yol açan yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.