Yüksekova’da korkutan yangın

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir evde çıkan yangın, korkulu anlar yaşattı.

Edinilen bilgilere göre, yangın, Yeşildere Mahallesinde yaşayan Yakup Koç’a ait evde çıktı. Saat 10.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, bir anda evi sardı. Çevredekilerin durumu Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine ekipler yönlendirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangında evinin kullanılamaz hale geldiğini ifade eden Koç, mağdur olduklarını ifade ederek, "Hasta olmamla birlikte böyle bir olayla karşılaşmam çok üzücü. Evim kullanılamaz hale geldi. Yetkililerden yardım bekliyorum" dedi.