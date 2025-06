Yüksekova’da koyun kırkma mesaisi başladı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde geleneksel koyun kırkma mevsimi başladı. Yaylalarda erkekler koyunları kırkarken, kadınlar da hemen yanı başlarında süt sağıyor.

Yüksekova’nın Suüstü köyünde hayvancılıkla uğraşan besicilerin koyun kırkma mevsimi başladı. Yöre halkı doğayla iç içe geçmiş bu ritüeli sürdürerek, hem geçim kaynağı hem de kültürel bir miras olarak yaşatıyor. Kırkılan yünler dokumacılıkta kullanılırken, teknolojinin ilerlemesiyle yünler bazen çöpe atılabiliyor. Diğer yandan, sağılan sütler peynir, yoğurt ve tereyağına dönüşerek çiftçilerin geçimini sağlamak için satılıyor. Uzun süren kış mevsiminin ardından hayvanlarını yaylalarda otlatarak yem maliyetinden tasarruf eden besiciler, şimdi de koyunların konforunu ve et-süt verimini artırmak için yünlerini kırkıyor.



Her sene olduğu gibi koyun kırkma geleneğimiz sürüyor"

Her yıl olduğu gibi koyun kırkma geleneklerinin devam ettiğini söyleyen köy muhtarı Bedirhan Oğuz, "Hava sıcak olunca, geleneksel olarak koyunlardan yünleri alarak sıcaktan koruyoruz. Aynı zamanda kadınlarımız da süt sağarak süt elde ediyorlar. Geleneklerimiz devam ediyor. İnşallah her zaman sürer" dedi.