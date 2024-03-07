Yüksekova’da lapa lapa kar yağışı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Günlerdir etkili olan soğuk hava akşam saatleri itibari ile yerini kar yağışına bıraktı. Etkisini artırarak devam eden kar yağışı ilçeyi kısa sürede beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışın bastırmasıyla ilçenin İpekyolu ile Cengiz Topel caddesi üzerinde seyir halinde bulunan sürücüler ilerlemekte zor anlar yaşadı.

Öte yandan, yoğun kar yağışıyla Yüksekova-Esendere Karayolu ulaşıma kapanırken, Karayolları 117. Yüksekova Şube Şefliği yol açma çalışmaları devam ediyor. Lapa lapa yağan karın görsel şölen sunduğunu belirten Nurettin Bartın, "Günlerdir ilçede soğuk havalar hakimdi. Akşam saatleri itibari ile lapa lapa kar yağışı başladı. Aslında güzel oldu çünkü baya pis bir kömür dumanı var belki bu bitirir azda olsa" dedi.

İl Özel İdare ve Yüksekova Belediyesi mahalle, köy ve mezra yollarında çalışmaya başladı.