Yüksekova’da mayıs ayında karla mücadele çalışması devam ediyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu Özgen Üs Bölgesi yolunun ulaşıma açılması için yürütülen karla mücadele çalışması sürüyor.

İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, üs bölgesinde 3 gündür devam eden karla mücadele çalışması kapsamında yoğun mesai harcıyor. Yer yer 5 metre karın bulunduğu yolun yaklaşık 3,5 kilometrelik bölümünü temizleyen ekipler, iki gün içerisinde yolun kalan 2 kilometrelik kısmını da temizleyerek ulaşıma açmayı hedefliyor.