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Yüksekova’da mayıs ayında karla mücadele çalışması devam ediyor

Ajans Haberleri
  • 14.05.2024 11:56
  • Giriş: 14.05.2024 11:56
  • Güncelleme: 14.05.2024 11:57
Kaynak: İHA
Yüksekova’da mayıs ayında karla mücadele çalışması devam ediyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu Özgen Üs Bölgesi yolunun ulaşıma açılması için yürütülen karla mücadele çalışması sürüyor.

İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, üs bölgesinde 3 gündür devam eden karla mücadele çalışması kapsamında yoğun mesai harcıyor.  Yer yer 5 metre karın bulunduğu yolun yaklaşık 3,5 kilometrelik bölümünü temizleyen ekipler, iki gün içerisinde yolun kalan 2 kilometrelik kısmını da temizleyerek ulaşıma açmayı hedefliyor. 

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