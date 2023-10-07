Yüksekova’da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere kaza, ilçenin Güngör Mahallesi’nde bulunan bir düğün salonunun önünde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 30 D 2112 plakalı Ford Transit marka minibüs ile 01 TH 252 plakalı kapalı kasa kamyonet kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı gören mahalle sakinleri bir yandan yardıma koşarken, bir yandan da ekiplere haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden ambulans, polis ve Yüksekova Belediyesinin İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk olarak araçta sıkışan vatandaşları çıkartmasıyla, yaralıların ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı.

Ardından yaralılar ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle kısa süreli trafiğe kapatılan cadde, itfaiye ekipleri tarafından temizlenerek yeniden trafiğe açılırken, trafik polisleri kazaya ilgili inceleme başlattı.