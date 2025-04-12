Yüksekova’da önce kar sonra yağmur etkili oldu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 1 saat içerisinde önce kar ardından yağmur etkisini gösterdi.

Yüksekova ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan ve yaklaşık yarım saat süren kar yağışı yerini yağmura bıraktı. Kar ve ardından etkili olan yağmura vatandaşlar hazırlıksız yakalanırken, bazı vatandaşların da şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalıştığı görüldü.

Aynı saatte iki mevsimi yaşadıklarını belirten Kenan Çelik isimli vatandaş, "Az önce kar yağıyordu hemen biraz geçmesiyle yerini yağmura bıraktı. Artık şemsiyeleri sıcak hava bile olsa yanımızda ayırmıyoruz, çünkü neler olacak belli değil" dedi.