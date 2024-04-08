Yüksekova’da sağanak yağışta evler sular altında kaldı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 2 gündür etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle bazı evler sular altında kaldı.

Hakkari ve ilçelerinde 2 gündür süren sağanak yağışlar nedeniyle birçok noktada sel meydana geldi. Yüksekova ilçesinin Cumhuriyet, Yenimahalle, Yeşildere, Kanihaydar mahallelerinde sağanak yağmur ve karların erimesi nedeniyle bazı evleri su bastı. Vatandaşlar, mağdur olduklarını belirterek yetkililerden yardım istediler.

Yağış sonrası birçok evin sular altında kaldığını belirten Nuri Yakut, “İnsanlar evlerine girmekte çıkmakta zorlanıyor. Mahallemizde su giderleri yok. Buranın 3 bin nüfusu var.

Her yağış sonrası birçok evin etrafını sular kaplıyor. İnsanlar çocuklarını sırtlarına alıp okula bırakabiliyor. Çizme giyerek ancak evlerine girebiliyor. Yetkililerden acilen bir çözüm bulunmasını istiyoruz” dedi.

Evine girebilmek için merdiven kullanan Davut Kürekçi ise, "Evimiz sular altında kaldı. Perişan olduk. Evimizden çıkamıyoruz. Çocuklar okula gidemiyor. Evimiz çok zarar gördü. Bu sorun yıllardır devam ediyor. Yetkililerden yardım istiyoruz” ifadelerini kullandı.