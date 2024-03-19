Yüksekova’da sağanak yerini kar yağışına bıraktı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde dün gece başlayan sağanak yağış, yerini lapa lapa kar yağışına başladı.

Meteoroloji’nin uyarılarından sonra ilçede dün gece başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi.

İlçede dün gece başlayan sağanak yağışlarla beraber ilçenin birçok köyü ve mahallesi sular altından kaldı.

Aralıklı devam eden yağışlardan sonra ilçede akşam saatlerinde yoğun kar yağışına bıraktı.

Bastıran yoğun kar yağışı kısa sürede ilçeyi beyaza bürünürken, İpekyolu ve Cengiz Topel caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücüler ise zorlandı.

Öte yandan, karayolları, belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri ise yoğun bir çalışma başladı.