Yüksekova’da sarı benekli semender görüldü

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde nesli tükenmekte olan sarı benekli semender görüldü.

Yüksekova ilçesine bağlı Karabey köyünde sarı benekli semender görüntülendi. Doğada gezerek, pınardan su içmek isteyen Senar Terzioğlu, kayalıklar arasında sarı benekli semenderi fark etti.

Terzioğlu’nun telefonu ile görüntülediği sarı benekli semender bir süre sonra uzaklaşarak kayboldu. Yağışlı ve sulak bölgelerde görülen sarı benekli semenderin habitat kaybı nedeniyle neslinin tehlike altında olduğu biliniyor.