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Yüksekova’da şeker komasına giren 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bayramın birinci gününde şeker komasına giren 10 yaşındaki Berat Ölmez, hayatını kaybetti.

Güncel
  • 19.06.2024 16:17
  • Giriş: 19.06.2024 16:17
  • Güncelleme: 19.06.2024 16:24
Kaynak: İHA
Yüksekova’da şeker komasına giren 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Yüksekova’da yaşayan 10 yaşındaki Berat Ölmez, kurban bayramının birinci gününde şeker komasına girdi.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesine alınan küçük çocuk, 3 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. 

Küçük çocuk Ölmez’in cenazesi, Esenyurt Mahallesine bağlı Mezarlık TOKİ’de toprağa verilirken, taziyenin Esendere Beldesindeki Yılmaz Mahallesi Camisinde kabul edildiği belirtildi.

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