Yüksekova’da şeker komasına giren 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bayramın birinci gününde şeker komasına giren 10 yaşındaki Berat Ölmez, hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Yüksekova’da yaşayan 10 yaşındaki Berat Ölmez, kurban bayramının birinci gününde şeker komasına girdi.
Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesine alınan küçük çocuk, 3 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.
Küçük çocuk Ölmez’in cenazesi, Esenyurt Mahallesine bağlı Mezarlık TOKİ’de toprağa verilirken, taziyenin Esendere Beldesindeki Yılmaz Mahallesi Camisinde kabul edildiği belirtildi.