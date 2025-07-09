Yüksekova’da serinleten yağış

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde günlerdir etkili olan kavurucu sıcakların ardından akşam saatlerinde bastıran sağanak yağış vatandaşları serinletti.

Yoğun sıcaklar nedeniyle zor günler geçiren Yüksekova halkı, ani yağmur bereketiyle adeta nefes aldı. Cadde ve sokaklarda yürüyenler hızla kapalı alanlara yönelirken, bu duruma sevinen bazı vatandaşlar yağmurun altında yürümenin tadını çıkardı. Esnaf Vahap Çölgeçen, "Kavurucu sıcaklığın ardından bu şekilde yağması güzel oldu, havalar serinledi. Ama diğer taraftan bakıldığında vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Yüksekova, bu ani yağışla birlikte kavurucu sıcaklara kısa bir mola vermiş oldu. Vatandaşlarımız serinlemenin tadını çıkarırken, yağışın getirdiği bereket de yüzleri güldürdü" dedi.