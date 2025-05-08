Yüksekova’da su samuru görüntülendi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde su samuru görüntülendi.

İlçeye bağlı Kolbaşı köyünde ikamet eden Fikret Onan isimli vatandaş tarafından cep telefonuyla derede su samuru görüntülendi. Kolbaşı köyüne yakın derede su samurunun görülmesi hem köy sakinleri hem de doğaseverler arasında büyük heyecan oluşturdu.

Uzmanlar, bu görüntünün derenin biyolojik çeşitliliğinin bir göstergesi olduğunu belirterek, su samurlarının yaşam alanlarının korunmasının önemine dikkat çekti.