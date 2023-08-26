Yüksekova’da tandır evinde yangın

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, tandır evinde çıkan yangın maddi zarara neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Suüstü köyünde yaşayan Teoman Oğuz isimli vatandaşa ait tandır evinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumu gören köy sakinleri hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede her yeri saran alevler tandır evini kullanılamaz hale getirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangın, maddi zarara yol açtı.