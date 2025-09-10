Yüksekova’da taşımalı eğitim krizi: 88 köyde öğrenciler okula gidemiyor

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına rağmen Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki yüzlerce öğrenci, bu yıl okul servisleri için açılan ihale sürecinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle ders başı yapamadı.

Gürdere Köyü Muhtarı Seyfullah Koca, öğrencilerin mağdur olduğunu belirterek, “Her sene yaşandığı gibi bu sene yine sıkıntı yaşıyoruz. Öğrencilerimizi okula gönderemedik. Geçen sene de aynı sorun yaşanmıştı ve bu yıl da tekrar ediyor. Dün kaymakam beyle görüştüm. Anlaşmazlığın bir an önce giderilmesini istiyoruz. Bugün kendi imkânlarımla araç tuttum, ama tüm öğrencileri gönderemedim. Bu mağduriyetin giderilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

‘SERVİSLER GELSEYDİ OKULA RAHATÇA GİDİP GELEBİLİRDİK’

Bu yıl lise eğitimine başlayan öğrencilerden biri, servis sorununun eğitim hayatını olumsuz etkilediğini dile getirerek, “Her sene aynı problemi yaşıyoruz. Eğer servisler gelseydi okula rahatça gidip gelebilirdik. Ben yeni liseye geçiyorum ve derslerden geri kalıyorum” diye konuştu.

'OKULLAR AÇILDI AMA SERVİSLER YOK’

Üç çocuğunun okula gidemediğini ifade eden Kerem Çobanoğlu “Taşıma sıkıntısı var. Bu nedenle çok sayıda öğrencisi okula gidemiyor. Bir haftadır okullar açıldı ama servisler yok. Çocuklar sabah bir saat servis bekliyor, sonra mecburen evlerine dönüyor.” dedi.

Birçok öğrenci derslerinden geri kaldığını belirterek, üzüldüklerini ve sorunun bir an önce çözülmesini istediklerini belirtti.