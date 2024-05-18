Yüksekova’da ticari taksi ücretlerine zam yapıldı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde alınan kararın ardından ticari taksi ücretlerine zam yapıldı.



Yüksekova Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, açılış ücreti 35 TL, saat ücreti 250 TL, kilometre ücreti 30 TL, birim mesafe aralığı 1 dakika ve indi-bindi kısa mesafe ücretinin ise 100 TL yapıldığını açıkladı.

İHA’ya açıklamalarda bulunan Yüksekova Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Selami Durna, "Esnaf Odaları olarak zam yapmayı hiç istemezdik. Ancak taksici esnaflarımızın artan maliyetler nedeniyle zor günler kaldığına şahit olduk. Araçların bakım-onarım, malzeme, işçilik masrafları, akaryakıt zamları ve enflasyon gibi etkenler göz önünde bulundurularak taksimetre ücretlerini yeniden belirledik. Değerli Yüksekova halkından özür dileyerek bu zammı uygulamak zorunda kaldık. Yeni güncellenen ücretlerin taksici esnaflarımıza hayır ve bereket getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.