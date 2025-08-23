Yüksekova’da toz duman vatandaşı çileden çıkarttı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ’nin (VEDAŞ) çalışmalarından dolayı kalkan toz duman vatandaşı çileden çıkarttı.

Yüksekova’nın en işlek caddesi olan İpekyolu Caddesi’nin bakımsız refüjünden kalkan toz bulutları nedeniyle hem esnaf hem de vatandaşlar zor anlar yaşadı. VEDAŞ’ın da elektrik hatlarını yer altına alması sonucu bozulan kaldırımlarla birlikte özellikle rüzgarlı havalarda artan toz caddeyi kullanılamaz hale getirirken, halk bir çözüm bulunmasını işitiyor. Yıllardır süregelen sorun, İpekyolu’nun hem kaldırımlarının hem de refüjünün bakımsızlığıyla daha da derinleşiyor. Geçtiğimiz aylarda refüjdeki binlerce ağacın kuruyarak yok olması, bölgeyi adeta çoraklaştırdı. Bu durum, özellikle son günlerde etkili olan rüzgarla birlikte dayanılmaz bir hal aldı. Toz bulutları, caddeyi kullanan yayaların ve esnafın sağlığını tehdit ederken, dükkanların içine kadar girmesiyle de ticari hayatı olumsuz etkiliyor.

VEDAŞ’ın çalışmaları kendilerini perişan ettiğini belirten Emirhan Gür İsimli esnaf, "Biz Sahra çölün içinde bir esnafız. Sahra çölün dememin sebebi kesinlikle bir farkı olmadığı için. Burası şehrin göbeği olmasına rağmen üzücü bir manzara oluşmuş durumda. Gelen kazıyor giden kazıyor olan vatandaşa, esnafa oldu. Gerçekten mağduruz bu tozun içinde. Buralar kazılmış ve biran önce kapatılmasını istiyoruz" dedi.

Yaşanan duruma tepki gösteren Rüstem Durgun isimli esnaf ise, "Burada rezil olduk. Tozdan dolayı sürekli araçlarımızı temizliyoruz. Bu kazılan yerler yüzünde dükkanlarımızı açamaz olduk. Artık buna bir çözüm bulunsun" ifadelerini kullandı.

