Yüksekova’da toz taşınımı etkili oldu

Suriye ve Irak üzerinde gelen toz bulutu hayatı olumsuz etkilerken, Yüksekova’nın dağları içinde kayboldu.

İlçede günlerdir hava sıcaklığı ile beraber toz bulutu etkisini sürdürüyor. Sabah saatlerinden itibaren başlayan rüzgar, öğlen saatlerinde etkisini arttırdı. Oluşan toz bulutu rüzgarın da etkisiyle kısa sürede Cilo Dağlarını kaplarken, vatandaşlar ise o anı cep telefonlarıyla kaydetti. Toz bulutunun ilçede hayatı olumsuz etkilediğini belirten Nihat Gürzan, "Günlerdir havalar sıcak. Cilo Dağları, toz bulutundan dolayı şu an kaybolmuş durumda. O anları kayıt altına aldık" dedi.