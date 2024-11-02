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Yüksekova’da trafik kazası: 2 yaralı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 3 tekerlekli elektrikli motosiklet önce yayaya, ardından bir otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 02.11.2024 15:47
  • Giriş: 02.11.2024 15:47
  • Güncelleme: 02.11.2024 15:47
Kaynak: İHA
Yüksekova’da trafik kazası: 2 yaralı


Edinilen bilgilere göre 3 tekerlekli elektrikli motosiklet önce bir yayaya, ardından ise park halindeki bir araca çarptı. Kazada sürücü ile çarpmanın etkisiyle yere düşen yaya yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıları olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken elektrikli motosiklette maddi hasar oluştu. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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