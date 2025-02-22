Yüksekova’da trafik kazası: 2 yaralı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, İpekyolu üzerinde bulunan Aytemiz Petrol kavşağında meydana geldi.

Sağlık personeli Ç.E. yönetimindeki 17 ED 956 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen 27 L 4187 plakalı minibüse arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Ç.E. ve minibüste bulunan ismi öğrenilemeyen bir kız çocuğu yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, trafik kontrollü şekilde sağlandı.