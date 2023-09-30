Yüksekova’da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 24 yıl hüküm giymiş 1 yakalandı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde uyuşturucu ticareti yapmak suçundan aranan ve 24 yıl hüküm giymiş 1 kişi, yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Kısıklı köyü nüfusuna kayıtlı olup Van 6. Ağır Ceza Mahkemesinin ”TCK 188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçundan aranan 24 yıl hüküm giymiş S.A. isimli şahıs yapılan operasyon sonucunda Yüksekova ilçesinde yakalandı. Şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi” denildi.