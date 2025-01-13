Yüksekova’da yoğun sis: Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Yüksekova’da akşam saatlerinde etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü ilçede sürücüler farlarını yakarak ilerleyebildi.

İlçedeki Cilo ve Reşko dağları kar altında kalırken, hemen eteklerinde bulunan ilçe merkezi de sis altında kayboldu. Öte yandan karla mücadele ekipleri hazır bekletiliyor.