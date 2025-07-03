Yüksekova’nın dağları toz bulutu altında kaldı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde oluşan toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinden itibaren başlayan rüzgar, akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Oluşan toz bulutu rüzgarın da etkisiyle kısa sürede Cilo Dağlarını kaplarken, vatandaşlar ise o anı cep telefonlarıyla kaydetti. Toz bulutunun ilçede hayatı olumsuz etkilediğini belirten Hamdi Gülenk, "Cilo Dağları, toz bulutundan dolayı şu an kaybolmuş durumda. Aslında bu durum 2 senedir her ay yaşanıyor. Zaten meteoroloji uyarıları da var. Geçen sene kışa doğru olmuştu, bu sene yaz mevsiminde olması ilginç" dedi.