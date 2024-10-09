Yüksekten düşen emekçi ağır yaralandı

Alınmayan iş güvenliği önlemleri işçilerin sağlıklarını tehdit etmeye devam ediyor. Son olarak Bursa’daki iş kazasında bir işçi ağır yaralandı.

Orhangazi ilçesinde elektrik direği montajında çalışan 45 yaşındaki işçi Salih Ş. (45), 3 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Olay, Orhangazi ilçesi Paşapınar Mahallesi'nde meydana geldi.

Bölgeye çekilen elektrik hatları için dikilen elektrik direğine çalışmak için çıkan Salih Ş., dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralanan işçi, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.