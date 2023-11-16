Yüksekten düşen inşaat işçisi ağır yaralandı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde yapımı devam eden bir inşaatın 3. katından aşağıya düşen işçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi 15 Temmuz Mahallesi’nde yapımı devam eden bir inşaatta çalışan Aziz N. (20), 3. kattan düştü.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Aziz N., Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Aziz N.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.